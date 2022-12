"No habías nacido": Morena Beltrán y Oscar Ruggeri tuvieron tenso cruce por debate futbolero

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

En medio de la cobertura del Mundial Qatar 2022 surgió la extensa discusión entre las llamadas filososías de bilardismo y menottismo, inspiradas por los entrenadores Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti, lo que generó un choque entre Morena Beltrán y Oscar Ruggeri en la TV argentina.

"¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?", indicó la periodista, recibiendo la potente repuesta de "¡Sí, total! ¡A morir, morir con Bilardo!" por parte del ex zaguero en ESPN.

"Menos mal que nací en el 99 y no me identifico con ninguno! Porque sino...", intentó contestar Beltrán, pero fue interrumpida por Ruggeri, quien indicó que la camiseta "tiene dos estrellitas, vos no habías nacido, pero por algo tiene dos estrellitas... Si no, no tendría ninguna estrellita".

No podés decir eso... Sos mala, porque vos cuando naciste, a (José de) San Martín tampoco lo viste", intervino Ruggeri.

"Obviamente estoy re agradecida. Me parece un descalabro que minimicen la figura de Bilardo. Pero para los dos lados", dijo Morena, a lo que que Oscar continuó, mencionando que "a Bilardo le decían 'defensivo', que ponía alfileres. A mí nunca me dijo que usara alfileres. Y en el plantel estaban Maradona, Bochini, Trobbiani, Tapia, Borghi...", antes de ser interrumpido por el resto del equipo, frenando el tenso momento en pantalla.