Elon Musk viajó a Qatar y vibró con el título de Argentina en el Mundial

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Elon Musk, CEO de Twitter y uno de los hombres más ricos del mundo, viajó a Doha y vibró con el título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 contra Francia.

Super exciting World Cup!

🇦🇷 ahead 2-0 at halftime.

Can 🇫🇷 come back? — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musk se ubicó en uno de los palcos del Estadio Lusail y presenció el encuentro, publicando varios videos, incluso de goles de esta jornada.

24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

También se dedicó a dar autógrafos a algunos niños en las tribunas del recinto.