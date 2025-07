Jorge Almirón tomó una drástica decisión con Brayan Cortés en Colo Colo

El posible traspaso del portero de Colo Colo, Brayan Cortés, a Peñarol sigue dando que hablar. Mientras en Uruguay dan por cerrado el fichaje, la dirigencia de Blanco y Negro se reunirá en los próximos días para definir la situación.

En medio de esto, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, alzó la voz y reconoció que el deseo del portero es dejar el Estadio Monumental. Además, el estratega confirmó que tomó una importante decisión con el guardameta pensando en el próximo partido del Cacique.

🗣️ ¿Qué dijo Jorge Almirón sobre Brayan Cortés?

Jorge Almirón confirmó que Brayan Cortés tiene "la cabeza fuera del Monumental" y que le "atrae la posibilidad" de ir a Peñarol. El técnico argentino reveló que mantuvo una conversación privada con el arquero y que por esa razón no lo consideró para el amistoso ante Real Valladolid.

"Hablé con Brayan. Está esta posibilidad abierta, le atrae la posibilidad y después es algo de negociaciones. Está entrenando normal, para este partido no lo voy a considerar por estas cosas que tiene en la cabeza", declaró el entrenador en conferencia de prensa.

🤔 ¿Por qué Brayan Cortés quiere salir de Colo Colo según Almirón?

Según Jorge Almirón, la decisión de Brayan Cortés de considerar su salida responde a factores personales. "Es una decisión familiar y un montón de cosas", explicó el técnico, quien prefirió mantener en privado los detalles de su conversación con el portero.

🧤 ¿Cómo afectó a Cortés su frustrada salida a principio de año?

Jorge Almirón fue consultado sobre si la frustrada salida de Brayan Cortés al León de México a principios de 2025 afectó su rendimiento posterior. El técnico defendió al arquero y descartó que haya mostrado desinterés o bajo nivel durante la primera rueda del torneo.

"Tendrías que preguntarle a él si le afectó o no, yo lo vi siempre bien, es normal que cuando uno tiene la idea de salir del club y no lo logra se tiene que acomodar porque no es lo mismo. Yo siempre lo vi bien, trabajando con mucha seriedad", explicó Almirón.

⚽ ¿Qué opciones maneja Colo Colo en el arco?

Con la posible salida de Brayan Cortés, Jorge Almirón confirmó que cuenta con alternativas sólidas para cubrir el puesto. Fernando de Paul seguirá como titular, mientras que Eduardo Villanueva se perfila como el arquero suplente.

🧾 ¿Cuál es la situación contractual de Brayan Cortés con Colo Colo?

Brayan Cortés mantiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2027 tras la renovación firmada a principios de 2025.

🔄 ¿Cuándo se definirá el futuro de Brayan Cortés?

Aunque Jorge Almirón no estableció plazos específicos, todo indica que la decisión se tomará en los próximos días. El técnico enfatizó que mientras continúen las negociaciones, el arquero permanecerá al margen de las convocatorias para mantener su tranquilidad mental.

"Lo importante es que esté tranquilo, está esa posibilidad y hasta que no se termine lo dejo tranquilo", explicó Almirón sobre el manejo de la situación.

📊 Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

🏟️ 223 partidos jugados

⚽ 222 goles recibidos

🚫 86 porterías en cero

⏰ 19.841 minutos jugados

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Tras sus amistosos contra Real Valladolid, Colo Colo volverá a saltar a la cancha por el Campeonato Nacional el próximo domingo 27 de julio frente a O’Higgins en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando.

📅 Fecha: Domingo 27 de julio

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Municipal Jorge Silva Valenzuela (San Fernando)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

