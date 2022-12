Harry Kane y la eliminación de Inglaterra: Asumo la responsabilidad

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, asumió "la responsabilidad, como capitán y como el que falló el penal" que podía haber forzado la prórroga frente a Francia (1-2), en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, a la vez que comentó que tendrá "que vivir con ello y asumirlo"

"No puedo estar más orgulloso de mis compañeros. Fue una noche dura... Tuvimos mejores ocasiones, pero el fútbol se reduce a pequeños detalles; como capitán y el que falló el penal, asumo la responsabilidad. Tendré que vivir con ello y asumirlo", dijo en zona mixta.

"Me sentía seguro lanzándolo, sólo que no lo ejecuté como quería", dijo sobre su fallo desde unos once metros en los que previamente sí logró marcar el empate a uno.

Eso sí, Kane se mostró confiado en que su buen rendimiento les hará llegar lejos en próximos torneos.

"El equipo está en un buen momento, con jugadores en su mejor forma, y habrá momentos buenos en el futuro. Ahora nos da mucha rabia que se haya acabado, porque estábamos convencidos de que podíamos llegar hasta el final, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho", comentó.