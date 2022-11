Jugadores de Inglaterra se arrodillaron antes del duelo ante Irán

Los jugadores de la selección inglesa se arrodillaron poco antes del silbatazo inicial del duelo ante Irán, por el Grupo B de la Copa del Mundo de Qatar 2022 como manera de protesta contra todo tipo de discriminación.

Los 11 titulares evidenciaron su postura cuando estaba todo listo para iniciar la brega a la señal de su capitán Harry Kane, quien lideró la manifestación.

El mismo Kane se vio imposibilitado de llevar una jinete arcoíris con la leyenda "One Love" luego de que la FIFA amenazara con mostrarle amarilla a los capitanes que portaran el brazalete.

Mira acá una imagen del momento

England players all take the knee before kick off. They continue to lead the fight for inclusivity. #ENG #ThreeLions pic.twitter.com/mmpVnA9Vjo