Garang Kuol es el más joven que disputa una fase eliminatoria del Mundial desde Pelé

El australiano Garang Kuol se convirtió este sábado en el partido contra Argentina (2-1), a sus 18 años y 79 días, en el futbolista más joven en jugar unas eliminatorias de un Mundial desde que lo hiciera Pelé en 1958, con 17 años y 249 días.

Kuol estuvo cerca de celebrar por todo lo alto, pero falló su mano a mano con Emiliano Martínez en el minuto 97 y en esa acción acabaron las esperanzas de Australia de forzar la prórroga contra la albiceleste.

El futbolista nació en Egipto después de que sus padres huyeran de Sudán del Sur por la guerra civil. Se crio en un campo de refugiados antes de hacer las maletas a Australia junto a su familia con solo seis años.

Allí explotó como futbolista y se ha destapado como una de las joyas del fútbol actual, ya que además de haber formado parte de Australia en el Mundial, en enero se unirá a Newcastle United, de la Premier League.

