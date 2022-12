Wout Weghorst se defendió tras el polémico "qué mirás bobo" de Messi: Me decepcionó

El delantero neerlandés Wout Weghorst entregó su versión luego del altercado protagonizado con Lionel Messi, una vez terminado el compromiso con Argentina por los cuartos de final, cuando el capitán de la albiceleste le gritó "qué mirás, bobo"

El autor de los dos tantos que estiraron la definición a la prórroga, confesó que "yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo".

"Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona", complementó el atacante europeo.

A lo largo del compromiso entre Países Bajos y Argentina, los jugadores tuvieron varios encontrones, con polémicos festejos de Messi contra la banca dirigida por Louis Van Gaal, y la burla de los seleccionados trasandinos a sus rivales una vez ganaron los penales.

Además, Messi se encaró con el cuerpo técnico al final del partido, y disparó contra Van Gaal en la zona mixta, justo después del incidente con Weghorst, señalando que "vende que juega fútbol y solo tiró pelotazos".

El próximo partido de Argentina será el martes, a las 16:00 horas (19:00 GMT) ante Croacia, por el paso a la final de Qatar 2022.