Bruno Fernandes apuntó al trío arbitral argentino frente a Marruecos: "Estos no arbitran Champions"

El volante portugués Bruno Fernandes criticó a los jueces argentinos, liderados por Facundo Tello, que estuvieron en la eliminación contra Marruecos en cuartos de final de Qatar 2022, apuntando principalmente a su experiencia.

"Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su selección en competencia y no tener un árbitro portugués. Los nuestros dirigen en la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño", disparó.

Respecto al penal que reclamó sobre él, Bruno expresó que "estaba solo y nunca en la vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y puedo disparar". Además, indicó que el equipo quedó "triste y conmocionado", pues "íbamos a pasar a semifinales, pero no lo logramos. Tenemos que darles crédito a ellos (Marruecos)".