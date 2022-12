Cristiano Ronaldo volverá a ser suplente en Portugal para el duelo con Marruecos

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Cristiano Ronaldo volverá a ser suplente en Portugal, esta vez para el duelo que sostendrán este sábado con Marruecos en el encuentro por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar.

Tal como había sucedido contra Suiza en la anterior fase del torneo, el entrenador luso Fernando Santos optó por dejar a "CR7" en la banca, decisión no menos llamativa considerando la importancia del encuentro que encaran esta jornada.

El reemplazante de Cristiano será otra vez el joven Goncalo Ramos, que ante los helvéticos marcó el primer "hat-trick" del Mundial en una soberbia actuación.

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag