Hermana de Cristiano Ronaldo le pidió que vuelva a casa tras ser suplente ante Suiza

La hermana de Cristiano Ronaldo Katia Aveiro usó su cuentas oficial de Instagram para pedir al astro portugués que regrese a casa luego que fue suplente en la goleada 6-1 de los lusos sobre Suiza, en octavos de final del Mundial de Qatar.

"Portugal ganó, gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos y es maravilloso ¿Vamos a ganar el Mundial? Creo que sí. En la cancha gritaban por Ronaldo, no porque Portugal estuviera ganando y no lo digo yo. El mundo lo miraba, ¿por qué? Me alegro que haya ganado Portugal", lanzó en su perifl.

"Ni siquiera esto invalida la pequeñez de gran parte del pueblo portugués, esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, insistiendo en la ofensa y en la ingratitud. Es demasiado triste lo que leo y escucho en mi país, su país. Es muy triste", dijo.

"Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara junto a nosotros para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que conquistó y de qué casa vino. Tenía muchas ganas de que no se fuera allá, ya hemos sufrido bastante, nunca sabrán lo grande que eres y los pequeños no se dan cuenta lo grande que eres", estimó.

"Ven a casa, que es donde te entienden y te abrazan, como siempre lo fue ¿Dónde tienes toda la gratitud? y no la ingratitud, Gracias, pero decidas lo que decidas, estamos contigo", completó.