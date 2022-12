"Le dije que se callara": Cristiano explicó su indignación ante Corea del Sur

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Cristiano Ronaldo aseguró que las frases que se le interpretaron cuando fue reemplazado por Fernando Santos no iban dirigidas hacia el técnico, sino hacia un rival que le estaba apremiando para que saliera del césped.

En concordancia con lo que dijo el seleccionador luso en conferencia de prensa, el capitán de las "Quinas" explicó: "El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad".

"No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza", señaló a los informadores.