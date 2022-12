Arbitro del Argentina-Países Bajos se quedó fuera de lo que resta de Mundial

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El español Antonio Mateu Lahoz, árbitro del polémico duelo entre Argentina y Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, quedó fuera del resto de la cita planetaria, faltando cuatro partidos por disputar.

Mateu no fue considerado para las semifinales del torneo y tampoco está entre los candidatos para el compromiso por el tercer lugar y la gran final en el Estadio Lusail.

El europeo tuvo un controvertido arbitraje en el paso de los trasandinos a la ronda de cuatro mejores del certamen, dado que mostró 15 amarillas y le costó manejar el trámite.

De hecho, se llevó importantes críticas de los "Albicelestes", entre ellos de Lionel Messi, quien señaló que "no pueden poner este tipo de árbitros, que no estuvo a la altura, para una instancia tan importante de un Mundial", evitando dar más declaraciones para "no ser sancionado".