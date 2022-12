Periodista que deseó goleada contra Argentina dijo que era una "táctica motivacional"

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El periodista español Juanma Rodríguez, del célebre programa "El Chiringuito", habló tras la victoria que logró Argentina por 3-0 sobre Croacia, en semifinales del Mundial, y se refirió a su anhelo de que los europeos golearan con al menos cuatro dianas al cuadro albiceleste.

De acuerdo a un video publicado por el propio comunicador, todo se trató de una "táctica" para motivar al plantel sudamericano.

"Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de futbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al 'Chiringuito' en parte Argentina está en la gran final del Mundial", dijo.

Rodríguez había sostenido en la previa que esperaba que Croacia le hiciera cuatro goles a Argentina o que, si avanzaban a la final los pupilos de Lionel Scaloni, sufrieran con seis conquistas de Francia.