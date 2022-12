Cavani tuvo su momento de furia y derribó la pantalla del VAR tras la eliminación de Uruguay

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El delantero Edinson Cavani tuvo un momento de furia y derribó la pantalla del VAR en el Estadio Al Janoub, en Al-Wakrah, tras la eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022.

El conjunto charrúa había derrotado por 2-0 a Ghana, pero el resultado fue insuficiente y quedó fuera en la fase de grupos, debido al triunfo de Corea del Sur sobre Portugal en el Grupo H.

En el final del duelo con los africanos, los jugadores de La Celeste manifestaron su frustración con el árbitro alemán Daniel Siebert, por no cobrar un supuesto penal contra Darwin Núñez, y la rabia continuó en el camino a camarines.

Fue en ese momento, en la entrada al túnel rumbo a vestuarios, cuando Cavani vio el podio con la pantalla del VAR y le propinó un golpe, tirándola al suelo.

