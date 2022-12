Diego Alonso: Los jugadores dieron muestras que debíamos estar en la siguiente fase

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya de fútbol, habló en la cancha tras la eliminación de su equipo en Qatar 2022 pese a vencer a Ghana, y destacó le entrega de sus dirigidos en la jornada final del Grupo H.

"Dimos todo lo que teníamos que dar. El equipo hizo todo lo que tenía que hacer para estar en la siguiente fase, desde lo futbolístico, lo anímico, en el juego, los goles, las sitaciones creadas... inclusive de las que nos quitaron", expresó, en referencia a dos supuestos penales no cobrados a su favor.

"Bueno, es fútbol. Nos vamos para casa con un mal sabor de boca", agregó en conversación con la transmisión televisiva internacional.

"No hemos podido hacer algún punto más en los partidos anteriores; (la pelota) no ha entrado. Igualmente, la FIFA nos dijo que el gol de Portugal que nos cobraron en el segundo partido no era penal", sumó.

"Había evidencia lo que sucedió, pero poner excusas... ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, no tengo nada que reclamar a los jugadores, hicieron un partidazo. Jugamos como debíamos, nos soltamos, fuimos el equipo de las Clasificatorias que queríamos ser siempre", agregó.

El estraga cerró expresando que "los jugadores en la cancha dieron muestras que teníamos que estar en la siguiente fase".