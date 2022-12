Hincha uruguaya se hizo viral por contundente opinión sobre la FIFA

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El testimonio de una hincha uruguaya luego de la eliminación de la selección de Qatar 2022 está circulando por redes sociales y se ha vuelto viral ante los argumentos presentados por la mujer.

La mujer habló para la TV Pública argentina, donde cargó con contundencia contra la FIFA y contra los arbitrajes.

"Quiero decirles algo, una reflexión como mujer, que dicen que no sabemos mucho de fútbol. A la FIFA no le interesa que Uruguay gane. No vendemos camisetas, no vendemos entradas. En un estadio de 80.000 éramos 46.000 personas. Nos tenían que dejar afuera: la única forma de dejar a Uruguay afuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado", dijo de en entrada.

"No nos cobraron los penales que correspondía y cobraban penales en contra. La única vez que el VAR llama por un penal y no lo cobran es a Uruguay", añadió a la salida del estadio.

"¿Por qué?", prosiguió.

"Porque económicamente no servimos. Somos un país chico, tres millones de habitantes. Besos para todos. ¡Uruguay nomás!", se despidió la hincha dando un beso a la bandera.