Quinteros le respondió al presidente del CSyD Colo Colo: Para mí no existe, no hizo nada positivo

En una extensa entrevista televisiva, Gustavo Quinteros se despidió de Colo Colo y respondió a los emplazamientos hechos por Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo, hacia su persona.

"Estoy tranquilo y no quiero darle demasiado espacio a alguien que para mi no existe. No hizo nada positivo esta temporada. A veces cuando ganábamos iba al vestuario, pero los jugadores no tenían una relación directa", dijo en conversación con TNT Sports.

"No quiero darles minutos de mi vida a una persona que no tiene importancia. Habló que yo tenía mala relación con los jugadores... los primeros que me llamaron (tras la salida) fueron Falcón, Pavez y Emiliano Amor. Mintió que me había peleado con Pavez y Falcón. Esas mentiras tienen patas cortas", indicó.

"Siempre aparecen estos mentirosos que quieren difamar, o fueron presionados por la gente y le han dicho algo feo por las decisiones que ha tomado. Quizás quiere salvarse de las críticas, pero bueno", expresó Quinteros.

"Esperó que yo me vaya para hablar y tratar de difamarme, pero creo que va a contagiar a la gente que piensa como él nada más. A la mayoría de la gente inteligente y que me conoce no creo que se contagie de estas mentiras", declaró.

"Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas habrían sido distintas. Ese cambio no fue bueno para el club, porque la mayoría de los jugadores no tienen relación con ese personaje que salió a hablar (Camacho)", añadió el ahora exDT albo.

Además, lamentó tener que decir adiós por la televisión, ya que le "habría gustado tener una conferencia de prensa". Aprovechó las pantallas para valorar el apoyo y los logros en su periodo por el Estadio Monumental.

También indicó que "no me arrepiento de nada" respecto a sus decisiones futbolísticas y quedó tranquilo por los resultados. Junto con ello resaltó, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, evitar el descenso, además de todas las dificultades durante la campaña 2023.