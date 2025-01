Chaleco López gana la tercera etapa del Rally Dakar 2025

Francisco "Chaleco" López dio un golpe de autoridad este martes en el Rally Dakar 2025 al quedarse con la victoria en la tercera etapa de los Side by Side.

La jornada, disputada en Al Henakiyah, debió ser recortada a 327 kilómetros debido al mal tiempo, pero no fue impedimento para que el chileno demostrara su habilidad.

🏁 Stage 3️⃣ - SSV 🚗



Provisional top 3:

🥇 Chaleco López

🥈 Xavier De Soultrait

🥉 Brock Heger



‘Chaleco’ López and Can-Am have beaten the Polaris for the first time in the 2025 edition of the Dakar. The Chilean won the stage in the SSV category, 3'47” ahead of Xavier de… pic.twitter.com/X3mWSwVu19