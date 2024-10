John Medina lo logró y le da a Chile un título Mundial

Las motos una vez más le dan alegrías a Chile, ya que en el marco del Rally de Marruecos el piloto Jonh Medina logró el cetro Mundial.

El piloto de KTM-Xraids Experience durante la presente temporada había sido cuarto en la competencia de Portugal, primero en la que se desarrolló en Argentina, y ahora en Marruecos finalizó segundo.

Jonh Medina Campeón Mundial

El corredor nacional escoltó en la clasificación de Marruecos al piloto local Souleymane Addahri, que remató la pruebas con 3 horas 24 minutos 10 segundos, por delante de John Medina que quedó a 3 minutos, lo cual le permitió coronarse Campeón del Mundo de Rally Cross Country en la categoría R3 de aficionados.

Consagrado como el mejor del orbe, Medina manifestó su alegría por este logro: “llegar a esta instancia me ha costado mucho. Ha sido harto sacrificio, sufrimiento y dolor por las fracturas en las carreras. Pero es una actividad que me apasiona mucho. Soy capaz de resistir todo lo negativo, de correr lesionado, fracturado, agotado, con problemas en la moto, sin gasolina y sin rendirme. Tengo una gran capacidad de resiliencia y empeño, desde pequeño. Nunca me dejo vencer. Me ha costado mucho esta afición y por ello estoy tan feliz”, remató el nuevo monarca planetario.