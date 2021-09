Los Cóndores tienen nómina para su crucial duelo ante Canadá por las Clasificatorias al Mundial

El staff de Los Cóndores liderado por el Head Coach Pablo Lemoine ya tiene a los 26 jugadores que este miércoles 22 de septiembre viajan para disputar el trascendental duelo ante Canadá por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Francia 2023.

Son 26 jugadores, que primero tendrán una parada en Estados Unidos para concentrarse en el Centro Olímpico en Chula Vista, California para luego seguir su camino a Vancouver donde se medirán ante el local.ç

Chile viene de jugar un partido amistoso con una histórica victoria ante Argentina XV por 25 a 24 por la Copa Trasandina Inversiones Latam by Director Hoteles.

El duelo ante Canadá será el sábado 2 de octubre, a partir de las 21:00 horas de Chile (00:00 GMT), en tanto que, la revancha será el 9 del mismo mes a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

Revisa la nómina:

1 Iñaki Ayarza (SAXV Charente Rugby - FRA)

2 Augusto Böhme (UC)

3 Javier Carrasco (Old Reds)

4 Lukas Carvallo (PWCC)

5 Matía Dittus (UC)

6 Tomas Dussaillant (Old Boys)

7 Javier Eissmann (UC)

8 Alfonso Escobar (COBS)

9 Diego Escobar (COBS)

10 Rodrigo Fernández (COBS)

11 Nicolás Garafulic (COBS)

12 Matías Garafulic (COBS)

13 Nicolás Herreros (Rugby Burgos - ESP)

14 Esteban Inostroza (PWCC)

15 Vittorio Lastra (Old Mackayans RFC)

16 Salvador Lues Soto (COBS)

17 Raimundo Martinez (PWCC)

18 Thomas Orchard (Old Lions)

19 Santiago Pedrero (COBS)

20 Clemente Saavedra (Old Boys)

21 Domingo Saavedra (Old Boys)

22 Augusto Sarmiento (PWCC)

23 Martin Sigren (Old Boys)

24 Marcelo Torrealba (MLR)

25 Franco Velarde (Viña OBGS)

26 Santiago Videla (Old Boys)