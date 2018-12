Chile enfrentará a Estados Unidos, Alemania y Paraguay en Seven de Punta del Este

El primer fin de semana de enero se desarrollará el tradicional Seven de Punta del Este, primera etapa del circuito que entregará dos cupos al clasificatorio de Hong Kong y un cupo directo a las fechas de Las Vegas y Vancouver del World Sevens Series para la mejor selección sudamericana (salvo Argentina).

Chile integrará la Zona A junto a Estados Unidos, Alemania y Paraguay. Las otras zonas serán la B con Sudáfrica, Rusia, Uruguay y Colombia; y la C con Argentina, Canadá, Portugal y Brasil.

Para Edmundo Olfos, entrenador de los Cóndores 7s, el grupo es totalmente abordable: "Desconozco el equipo que trae Estados Unidos, Alemania es un equipo duro pero sabemos que podemos ganarles. Y Paraguay, si bien es un equipo con menos rugby, es un equipo con mucha actitud que puede complicar a cualquiera".

"Pero nuestro foco como siempre será partido a partido. Con mucha humildad enfrentar a cada rival como el mejor y el único, con la cabeza en clasificar a Hong Kong , Las Vegas y Vancouver", agregó.

Chile debutará el sábado 5 de enero frente a Alemania (16:25), luego enfrentará a Paraguay (18:37) y el partido con Estados Unidos está programado para las 21:33 horas.

El domingo 6, se definirán los campeones de la primera etapa y se elaborará la tabla de posiciones con la que las selecciones sudamericanas llegarán a definir los cupos a los torneos internacionales en el Seven de Viña del Mar el fin de semana siguiente.

Nómina jugadores Seven Punta del Este:

Alfonso Escobar (Cobs)

Rodrigo Fernández (Cobs)

Julio Blanc (Old Boys)

Lucas Westcott (Old Boys)

Benjamín Devitts (Old Boys)

Felipe Neira (Old John's)

Francisco Urroz (Old Reds)

Felipe Brangier (PWCC)

Ignacio Silva (PWCC)

Francisco Metuaze (PWCC)

Pedro Pablo Verschae (Viña R.C.)

Pablo Metuaze (Viña R.C.)