Old Boys se consagró bicampeón del Rugby Seven de Viña del Mar

El equipo chileno Old Boys ganó por segunda ocasión consecutiva el torneo Rugby Seven de Viña del Mar, tras vencer al elenco trasandino Invitación Cuyo en la gran final por la Copa de Oro.

Durante este domingo, la escuadra blanca tumbó en cuartos de final a Liceo Rugby Club por 22-0 y luego se citó con Alumni en semifinales, imponiéndose por 19-5.

Ya en la definición por el título, los santiaguinos ganaron con marcador 22-14 sobre los mendocinos, en un entretenido encuentro que puso fin al tradicional campeonato. Por otro lado, Prince of Wales se quedó con la Copa de Plata y Dunalastair Old Boys obtuvo el trofeo de bronce.

"No hay como jugar el seven de Reñaca, el más importante de Chile. He tenido la suerte de jugarlo con la selección y en las dos veces con el club, lo he ganado y me siento como en casa, Viña siempre nos recibe con los brazos abiertos y agradecemos a Old Mack's por todo esto", señaló Julio Blanc, pieza clave del campeón y que marcó dos tries en la final.

De esta manera, Old Grangonian Club logró un bicampeonato que además significa su segunda corona en el palmarés del torneo organizado de la Ciudad Jardín.