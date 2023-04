Los Cóndores ganaron su grupo en el Seven Challenger Series pero cayeron en cuartos de final

La selección chilena de rugby seven se adjudicó el Grupo B del Seven Challenger Series de Sudáfrica luego de vencer a Hong Kong, no obstante, en cuartos de final el elenco nacional fue sorprendido por Bélgica.

Los Cóndores se impusieron en el primer partido del día a los asiáticos por 14-7 con anotaciones de Diego Warnken y Tomás Salas, con sendos tries y conversiones.

Con ello, el equipo nacional se enfrentó a Bélgica en cuartos de final, viéndose sorprendido por el cuadro europeo, que se impuso por 21-14.

Para la escuadra chilena anotaron Ernesto Tchimino (try), Tomás Salas (try y conversión) y Gonzalo Lara (try).