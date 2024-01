Reñaca vuelve a ser epicentro del rugby con tradicional Seven Internacional Viña 2024

Con un cuadro principal compuesto de 16 equipos, de los cuales cinco saldrán de una fase preliminar, se disputará entre el viernes 12 y domingo 14 de enero el Seven Internacional Viña 2024 de rugby seven en la cancha de The Mackay School en Reñaca.

Será la versión número 36 del certamen organizado por el club Old Mackayans. Entre las novedades de este año destacan la presencia confirmada de los equipos trasandinos Liceo de Mendoza y Huazihul de San Juan, más la participación de elencos venidos de Arica a Temuco, incluyendo los campeones post pandemia: Old John's de Concepción (2022) y Old Boys de Santiago (2023).

"Pese al panorama actual del rugby sudamericano, con diferencias de calendario producto del Mundial de Francia, las distintas situaciones económicas entre países y la expansión de fechas del Challenger de selecciones, hicimos los esfuerzos necesarios para contar con un cuadro de nivel y a la altura de la historia de este certamen", detalló Edmundo Olfos, director deportivo del campeonato.

La acción en el recinto reñaquino comenzará el viernes 12 con la disputa de la qualy. A la espera de las últimas confirmaciones, para esta instancia ya están inscritos Old Macks "B", JOBS de Arica, New Lions de Antofagasta, Nómades de Talca, Curicó RC, Los Troncos de Concepción, Rucamanque de Temuco, Lagartos de Rengo y los capitalinos de All Brads, Old Reds, Stade Francais y Lions.

Los mejores accederán al cuadro principal, a disputarse el sábado 13 y domingo 14 de enero.

En esta instancia, además de los últimos ganadores y los venidos allende Los Andes, también estarán el local Old Mack's, que busca el esquivo primer título en su propio torneo, tras rasguñar el título en las últimas temporadas tras quedar segundo y tercero, en las ediciones de 2022 y 2023, respectivamente. Otros participantes serán Alumni, DOBS y Country Club, todos de Arusa, mientras se agotan las gestiones para contar con más equipos de Argentina.

El Seven Internacional Viña 2024 será transmitido en sus definiciones por Zapping Sports y las entradas estarán a la venta a contar de este jueves 4 de enero en el sistema Passline con valores que fluctúan entre los $5.000 y $15.000 diarios dependiendo de la instancia competitiva. El abono por los tres días podrá adquirirse en $25.000, mientras que niños hasta cinco años ingresan gratis y aquellos de seis a ocho, tendrán un 50% de descuento.