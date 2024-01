Seven de Viña del Mar 2024 definió los duelos para sus cuartos de final

El torneo de rugby Seven Internacional de Viña del Mar 2024 completó este sábado su penúltima jornada y conoció las llaves para los cuartos de final rumbo a la definición de la Copa de Oro.

Los playoffs se disputarán en su totalidad este domingo 14 de enero en la cancha de Mackay School ubicada en el sector de Mantagua, perteneciente a la comuna de Quintero.

Antes de los duelos principales, las acciones arrancarán a las 11:40 horas con los partidos de cuartos en busca del noveno lugar, donde se enfrentarán Old Mack's contra Lagartos, Los Troncos ante All Brads (12:02), Dunalastair Old Boys frente a Stade Francais (12:24) y el equipo B de Old Mack's ante Old Reds.

En tanto, desde las 13:08 horas, en la carrera por el título se medirán Huazihul contra Sporting, Price of Wales vs. Alumni, Invitación Cuyo frente a Old Jhon's y Old Boys contra Liceo Rugby Club.

Durante la tarde tendrán lugar los duelos por el podio. El tercer puesto se definirá a las 19:18 y la gran final por el trofeo de campéon será a partir de las 19:40 horas.

- Revisa la programación camino al título del Seven Viña del Mar:

Domingo 14 de enero

Cuartos de final

13:08 horas: Huazihul vs. Sporting

13:30 horas: PWCC vs. Alumni

13:52 horas: Invitación Cuyo vs. Old John's

14:14 horas: Old Boys vs. Liceo RC

Semifinales

17:08 y 17:30 horas

Tercer puesto

19:18 horas

Final Oro