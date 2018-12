Resumen 2018: Los 20 mejores goles en el Mundial de Rusia

Este año 2018 quedó marcado por el Mundial de la FIFA que se celebró en Rusia, torneo que terminó coronando a Francia tras ganar una espectacular final ante Croacia en Moscú.

En AlAireLibre.cl, con motivo del término del año, decidimos recordar los 20 mejores goles (y algunos bonus) que se anotaron en la cita planetaria.

El listado es para todos los gustos: pelota detenida, contragolpes, jugadas personales, remates de media distancia, pero todos con un denominador común: son obras de arte.

¿Crees que nos faltó alguno? Revisa y comenta con nosotros:

- Benjamin Pavard (2-2 de Francia a Argentina)

- Ivan Perisic (1-1 de Croacia a Francia en la Final)

- Kylian Mbappé (4-2 de Francia a Argentina )

- Denis Cheryshev (1-0 de Rusia a Croacia)

- Edinson Cavani (2-1 de Uruguay a Portugal)

- Hirving Lozano (1-0 de México a Alemania)

-Diego Costa (1-1 de España a Portugal)

-Kevin De Bruyne (2-0 de Bélgica a Brasil)

What a goal that was from De Bruyne. And look at Marcelo, what is he even doing?



Fernandinho has been getting abused by the Brazil fans since last night, he wasn't good but neither was anyone else. Easy to be made a scapegoat when you're not a 'superstar'. Same with Gabby! pic.twitter.com/SDpBhkz4S8