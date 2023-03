Esposa de Dani Alves puso punto final al matrimonio: Fueron meses horribles

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, quien fue acusado de violación, puso punto final a su matrimonio con el brasileño: "Fueron meses horribles", declaró.

A través de sus redes sociales, la modelo española publicó una carta abierta en la que explicó y dio su punto de vista sobre el caso y su relación con el exjugador de la "Canarinha".

También profundizó sobre su sentimiento hacia el futbolista: "Me cuesta aceptar que esta persona pueda romperme en mil pedazos. Creo que me tomará años de mi vida borrar de mi memoria la forma en que me miraba, como si yo fuera la persona más increíble del mundo".

Terminó dándole un punto final a su relación: "Lo amo y lo amaré por siempre. Quien diga que el amor olvida se engaña o no ha amado de verdad. Pero me quiero, me respeto y me valoro mucho más. Perdonar alivia, así que me quedo con el mago y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015".