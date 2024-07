El pasado jueves 25 de abril una noticia remeció el ambiente del fútbol femenino a nivel nacional. El entrenador Aldo Chanampa fue acusado de “maltrato en contra de una jugadora del Club de Deportes Antofagasta” a través de una funa realizada por redes sociales.

La denuncia, en su momento, fue realizada por Camila Alsina, jugadora del plantel nortino, quien acusó al DT de agredir a una compañera (María Silva) durante el término de un entrenamiento del conjunto puma previo a un partido frente a la Universidad de Concepción.

La futbolista que llegó desde Argentina para reforzar al equipo nortino comunicó en aquella oportunidad: "Estoy realmente podrida, me siento triste y mal. Nunca he trabajado con alguien tan, pero tan maricón (sic) como mi DT. Perdonen, pero ya no aguanto más".

"Hoy vi cómo se le enfrentó a una compañera estirando el pecho y diciéndole '¿qué dijiste?' de forma muy agresiva, haciendo contacto con una jugadora. Que yo sepa, eso no se hace ni con los hombres ni con nadie. No puedo soportar este trato, ya quiero que se vaya, como todas mis compañeras. Estoy trabajando con alguien tan irrespetuoso", agregó la jugadora argentina.

Ex DT de Antofagasta Femenino se defiende de acusaciones de maltrato y acusa dobles intenciones

Aldo Chanampa, ex DT de Deportes Antofagasta Femenino, conversó con Al Aire Libre y cuenta detalles de la investigación interna realizada por el club nortino, acusando desidia y abandono por parte de la dirigencia de la rama femenina. De paso, exige tanto a la dirigencia como a las jugadoras involucradas que digan la verdad sobre “el supuesto caso de maltrato”, el que según su relato no habría sido tal como se contó en redes sociales.

“Ese jueves 25 de abril, ya al término del entrenamiento, liberé algunas jugadoras para que hicieran trabajo de elongación y yo me quedé con algunas trabajando tiros de esquina con las arqueras y algunas jugadoras en el arco sur de la cancha Lautaro y llamo a otro grupo de ellas que estaban en la mitad de la cancha para ayudar y mejorar ese aspecto del juego y dicen que no. Y era algo entendible porque el entrenamiento ya había finalizado y es probable que estuvieran frías. Entonces llamo a María Silva para que hiciera el rol de delantera. Estábamos en eso acomodando los ejercicios cuando veo que ellas, por su cuenta, empiezan a jugar a los penales en medio del trabajo específico que estábamos realizando. La situación se transformó ‘en chacota’. Entonces, y como ellas no paraban con los penales, veo que una de ellas acomoda el balón en el punto penal, me acerco por el costado, sin decir nada, y cuando ya no tenía el balón en sus manos yo lo pateo fuerte rumbo al tiro de esquina para seguir trabajando y le digo ‘por favor podemos seguir trabajando’”, recordó Chanampa.

“En eso se levanta la jugadora y veo que es María Silva, quien reacciona y dice ‘puta que weón más desagradable’ y yo le respondo ¿tiene algún problema Silva? a lo que ella responde ‘que desagradable eres’. Nuevamente le pregunto ¿Silva le pasa algo? y ella insiste con los insultos”, añade.

¿En qué minuto pasa el tema de los pechazos que se señalan en la funa?

“No hay pechazo, no hay agresión, ni física ni verbal ni maltrato. Hay un video que lo demuestra”, señala con autoridad Aldo Chanampa.

“Yo mido 1.77 metros, si le hubiese pegado un pechazo como ella dice María Silva, que debe medir aproximadamente 1.60 metros, lo más probable es que la mande al piso, cosa que nunca ocurrió. O la muevo del lugar y si eso acontece estoy seguro que las jugadoras no siguen con el entrenamiento y se van encima de inmediato”, manifestó.

Tras ese entrenamiento, se dio a conocer una funa por redes sociales en su contra por “maltrato físico y psicológico”, el club antofagastino entregó un comunicado en el que se comunica la separación de los involucrados mientras dure la investigación interna de la institución.

Irregularidades al interior de la rama femenina de Deportes Antofagasta

“Me separaron del plantel. Yo vivía en la Casa Puma junto a un grupo de 10 jugadoras, algo que no debió ocurrir, ya que era muy incómodo para todos”, recordó el DT, acusando a Claudio Castillo, presidente del Club Deportivo SQM y administrador de la rama femenina de Deportes Antofagasta de no entregar soluciones a temas administrativos de las jugadoras.

Chanampa comenta que recibió amenazas de golpizas a través de redes sociales y que entró en crisis de angustia por todo lo vivido, además de interponer una denuncia en la Inspección del Trabajo por recomendación de sus abogados.

Tras el paso de los días el DT se enteró que el video del cuestionado entrenamiento ratifica su versión y que jamás hubo agresión o maltrato. “Respiré aliviado y mucho más tranquilo. El Club ya tenía la prueba de lo que había pasado en el entrenamiento y esperaba que me llamaran para reincorporarme al trabajo, sin pensar siquiera en sanciones contra las jugadoras. Solo quería que este tema finalizara porque se había causado mucho daño”, señaló.

Finalmente, según la versión de Chanampa, ese llamado nunca ocurrió y para peor, a los días recibió una carta de finiquito en base a una denuncia realizada por María Silva por eventual acoso laboral, esto amparado en el Decreto Supremo N°22 del Protocolo Contra el Abuso Sexual, Acoso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional, lo que se tradujo al fin de su contrato de trabajo, sin derecho a indemnización desde el 24 de mayo.

El DT quiere que se limpie su imagen

Ante tantas irregularidades en los procesos investigativos, el DT quiere que se conozca la verdad y que su imagen quede limpia.

“Mi error fue creer en Claudio Castillo (presidente del Club Deportivo SQM) y en Manuel Donoso (gerente adminsitrativo del CDA), que son personas que te dan la palabra y que dicen que te creen y que te apoyan. Claudio Castillo me dice que hay un par de jugadoras de la Casa Puma que me quieren cagar y después se lavan las manos como Poncio Pilatos. Mis abogados me dicen que ellos están cuidando su imagen y como SQM tiene una alianza con Deportes Antofagasta y su rama femenina y como SQM pregona la igualdad y equidad de género quieren cuidar su imagen. Y a lo mejor este grupo de jugadoras los amenazaron con que los iban a funar a ellos”, declaró.

“Yo quiero que se limpie mi imagen, que se diga la verdad. Basta de mentiras, basta de esta farsa y que me indemnicen lo que corresponde, además del daño hacia mi persona y que se hagan cargo del daño moral, daño psicológico. Y que las jugadoras digan de una vez la verdad, por qué se prestaron para esta mentira. La actitud de un acosador, de un hostigador, es estar llamando constantemente a una jugadora ya sea por llamada o mensaje y yo no he llamado a nadie, ni a María Silva ni a Camila Alsina. Solo espero que ellas digan la verdad, que todo fue una farsa. Yo estoy dispuesto a aceptar las disculpas, pero disculpas reales; pero sino mis abogados llegarán hasta las últimas instancias legales”, cerró.