Joven agredida por Jhordy Thompson hizo grave acusación por nueva situación de maltrato

Jhordy Thompson, jugador de Colo Colo, otra vez está en la polémica tras ser acusado por su pareja de una nueva y grave situación de maltrato, ocurrida el sábado en la tarde, después del clásico que disputó el cuadro albo con la UC.

En una "Funa" publicada en dos partes Instagram, la mujer, identificada como Camila Ignacia, contó en una extensa carta que realizó esta acusación porque "ya se salió de las manos" y "no pienso cubrirlo más". Además, denunció por tercera vez al jugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝒞𝒶𝓂𝒾𝓁𝒶 𝒾𝑔𝓃𝒶𝒸𝒾𝒶🫧 (@camilaignnacia)

"Quiero que sepan la clase de persona que es, un maldito maltratador y manipulador", escribió la joven, contando que desde hace "mucho tiempo empezaron las agresiones físicas" en una relación que definió como "tóxica".

La agredida señaló que Thompson no la dejaba ver a sus amigas, que fue infiel con prostitutas y que incluso fue a hablar a Colo Colo por el celular y Ipad que destrozó el jugador en una discusión, pero el club, pese a su compromiso de pagar, aún no se hace cargo.

Respeto a la nueva agresión, Camila Ignacia detalló que fue después del clásico con la UC, el sábado 15 de abril, y fue porque Thompson estaba molesto por los gritos de los hinchas en su contra por el caso de maltrato anterior.

"Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo...Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitó el celular", relató.

Además, indicó que reveló esta situación a Colo Colo y el club procedió a quitarle el departamento este domingo 16 de abril.

Camila Ignacia también dio detalles del tipo de conversaciones que tenía por Whatsapp con Thompson y otras violentas actitudes: "Tres o cuatro veces se escapó de la Casa Alba en la noche para ir a mi casa a hacerme show".

"Fueron muchas veces las que me golpeó, le he puesto tres denuncias (la tercera la puse hoy), pero le saqué dos porque no quería perjudicarlo".

"Jordhy siempre que tomaba copete se volvía loco, porque se cura excesivamente y para variar terminaba pegándome. La vez que me recompió el celular yo iba manejando y en un momento me trataba de ahorcar con el cinturón, me tiraba el pelo súper fuerte también", contó.

"Lo apoyé lo más que pude, pero ya no puedo hacer nada más por él, me tengo que preocupar de mí, de mi hijo y mis estudios. Con el dolor de mi alma hago esto, estoy destrozada pero ya no hay más perdón", cerró la extensa misiva Camila Ignacia.

En la segunda publicación, de forma gráfica la mujer mostró imágenes de los moretones y golpes sufridos por la agresión de Thompson, además una grabación un diálogo donde el jugador de Colo Colo la trata con garabatos y le da órdenes.

Posterior a eso, mostró más diálogos del jugador por Whastapp, con múltiples insultos y más fotografías de las agresiones.