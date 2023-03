Jugador Gary Tello fue funado en redes sociales con grave acusación

La esposa del jugador Gary Tello, Vaithiare Muñoz, expuso una grave acusación en contra del exfutbolista de Antofagasta, Curicó Unido y Unión Española, entre otros clubes, en una funa que fue motivo de comentarios en redes sociales.

La mujer publicó, entre otros registros, un video en que el exDeportes La Serena le dijo "te vas para afuera con todas tus cosas... pásame las llaves del auto ahora" y otro en el que exigió que apagaran la luz "porque la pago yo, ¿hay algún problema?", junto a un extenso texto en el que dio a conocer las situaciones que tuvo que enfrentar junto a él.

"Hoy en día estoy de brazos cruzados, en una ciudad que no tengo red de apoyo, sin dinero ya que todos mis ahorros se me fueron cuando me hice responsable sola de mi embarazo hasta los 6 meses aproximado y que también gasté cuando decidí irme a Talca con él", escribió.

Además, habló sobre la "violencia psicológica y económica" que ejerce Tello en su contra y contó que tuvo que vender su vehículo para comprar otro más grande que quedó a nombre del futbolista: "Se compró la casa y se compró el auto nuevo y obvio todo a su nombre, auto que en un arrebato (discusión) vendió", siguió.

"Enamorada y siempre justificando que todo lo que pasaba era por su familia y no por problemas nuestros como pareja, insistía en recuperar nuestro matrimonio hasta que llegó el día en que todo se salió de control (se ve en los videos) y le dieron orden de alejamiento", expresó.

"Hoy en mi desesperación hago esto publico ya que me veo de brazos cruzados. Jamás le he negado ver a nuestra hija, aún así teniendo la orden de alejamiento se la pasaba", siguió exponiendo Muñoz, quien también contó que Tello "estaba con su amante (o lo que sea a estas alturas) en la foto se ve que va con ella y su mamá y su hermana (ultima foto) así que obviamente le pregunté que qué onda, que qué sígnica eso, y además también que los días que mi hija estuvo con él la hizo compartir con ella".

"Ya no doy más, me ve vulnerable en todo sentido y se aprovecha de eso. Nuevamente quedo de brazos cruzados, ya no sé qupe hacer y la justicia lamentablemente puede demorar meses. Lo único que pido es que me deje como me conoció con mi estabilidad, mi independencia, mi auto".