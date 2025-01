Sinner barrió con Zverev y se quedó con el Australian Open

Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, no tuvo inconvenientes para llevarse el Australian Open frente al Aleman Alexander Zverev (2°) y ganar su tercera final en un Grand Slam.

el italiano sólo necesitó de dos horas y 42 minutos para demoler al tenista alemán y revalidar su título en Australia por parciales de 6-3, 7-6 y 6-3.

Sinner no le dio ninguna chance a Zverev. Dio igual el buen partido que hizo el 2 del mundo, jamás tuvo la opción de romper el servicio del italiano.

El primer set estuvo bastante parejo hasta el sexto game, donde Jannik Sinner consiguió su primer rompimiento para quedar con una ventaja de 4-2. Después sólo tuvo que mantener su servicio para ganar la primera manga 6-3.

A flashpoint! @janniksin finds a way through the defence of Alex Zverev. The Italian No.1 seed breaks and will serve for the first set. #AO2025 pic.twitter.com/4er0SH4VrF

El segundo set fue muy ajustado y se tuvo que resolver en el tie break. Por momentos pareció que Zverev tendría un segundo aire en el duelo, pero Sinner estuvo intratable y se quedó con el desempate y la segunda manga por 7-6.

🤯🤯🤯



Sit down, settle in and enjoy the two best players in the world at their best.



And then watch it again!@janniksin • @alexzverev • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/qliTYZXX29