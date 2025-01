Madison Keys sorprende al mundo y destrona a Sabalenka en el Abierto de Australia

En una jornada memorable, Madison Keys logró la gran sorpresa al vencer a Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final del Abierto de Australia.

La estadounidense se impuso en tres sets, 6-3, 2-6 y 7-5, en un encuentro que duró más de dos horas. Con esta victoria, Keys, de 29 años, se convierte en la cuarta jugadora más veterana en conquistar su primer título de Grand Slam, uniéndose a figuras como Flavia Pennetta y Francesca Schiavone.

Este triunfo no solo marca un hito en su carrera, sino también le permite ascender al séptimo puesto del ranking WTA. La tenista dejó atrás los fantasmas de su derrota en la final del US Open 2017, consolidándose como una de las grandes figuras del tenis femenino.

Antes de la final, Keys superó a oponentes de alto nivel como Elena Rybakina y la polaca Iga Swiatek.

Este título también la convierte en la quinta estadounidense en ganar el Abierto de Australia en este siglo, reafirmando el poderío de su país en el tenis.

The Keys to victory!

She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.



She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/p2RdID6JQc