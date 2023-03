Tabilo derrotó a Thompson y alcanzó por primera vez los octavos de un Masters en Indian Wells

Alejandro Tabilo (187º en el ránking de la ATP) tuvo una nueva gran jornada al vencer al australiano Jordan Thompson (87º), alcanzando por primera vez los octavos de final de un Masters 1.000 en Indian Wells.

El chileno estuvo en la cancha por una hora y 45 minutos para batir por parciales de 6-3 y 7-6(6) al oceánico, que en la ronda anterior había despachado al tres del mundo Stefanos Tsitsipas.

"Jano" quebró dos veces contra una de su rival y en la segunda manga salvó cuatro set points en contra, uno en el noveno juego y otros tres en el tie break que terminó sellando la historia a su favor.

Ahora, Tabilo deberá preparar el duelo ante el estadounidense Frances Tiafoe (16º), quien doblegó, por su parte, al también australiano Jason Kubler (75º).

CHILE CHILE CHILE



🇨🇱 Alejandro Tabilo reaches R4 of the @BNPPARIBASOPEN with a 6-3 7-6 win over Thompson! pic.twitter.com/8PIkwLojRI