Alejandro Tabilo batió a Viktor Durasovic y dio el primer punto a Chile sobre Noruega en la ATP Cup

El chileno Alejandro Tabilo (139° del ránking mundial) consiguió el primer punto para nuestro país sobre Noruega en el Grupo A de la ATP Cup, al lograr un trabajado triunfo sobre Viktor Durasovic (345°).

Fue en una hora y 52 minutos que el segundo singlista nacional se quedó la victoria, por parciales de 6-1, 6-7 (7) y otro inapelable 6-1.

Pese a que el nacido en Canadá titubeó en la segunda manga y dejó ir una buena ventaja en el tie break, logró mantener la concentración y volver a arremeter en el set definitivo.

"Tuve algunas chances de haberlo cerrado antes pero se me escapó la oportunidad. Había trabajado bien en la pretemporada y buscaba esta primera victoria del año. Jugar como el segundo singlista de mi país es un honor", declaró escuetamente la raqueta nacional tras el partido.

Gracias a este resultado, Chile cosechó su primer punto ante Noruega en el certamen australiano, dejándole tarea a su compatriota Cristian Garin en el choque con Casper Ruud, número ocho del orbe.

