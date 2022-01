Nikoloz Basilashvili se retiró de su partido con Tsitsipas por problemas respiratorios

El georgiano Nikoloz Basilashvili tuvo que retirarse después de atravesar ciertas dificultades en su respiración que le impidieron continuar cuando perdía por 1-4 en el primer parcial ante el griego Stefanos Tsitsipas (4).

Basilashvili comunicó a su banco repetidamente que le faltaba el aire durante los dos últimos juegos y fue atendido por el doctor y fisioterapeuta del torneo, quienes le acompañaron a los vestuarios antes de tomar la decisión de abandonar el encuentro que supuso la victoria matemática de Grecia por 2-0.

Pese a la evidencia, desde Tennis TV y otras redes oficiales aseguraron que su bajada fue por una "lesión".

Nikoloz Basilashvili has had to retire due to injury, handing@steftsitsipas victory



After two singles wins, Team Greece seal the tie vs Georgia 🇬🇷#ATPCup pic.twitter.com/6g5OVqNKht