El año Nefasto del tenis chileno en los Grand Slam en la antesala de la Copa Davis

La jornada del martes 27 de agosto cerró un nefasto año para el tenis chileno en los torneos del Grand Slam, a los que se pueden sumar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde nuestros dos jugadores principales, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, pese a estar en sus momentos cumbres entre los 20 mejores del mundo, esa destacada condición no la rubricaron de forma alguna en cancha.

Tales actuaciones se tradujeron en la obtención de un récord, pero de carácter negativo, y todo en la antesala de la Copa Davis, que se disputará en menos de 15 días en China.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

El mal año del tenis chileno comenzó en Australia

Si se hace el recorrido del 2024, el Abierto de Australia, a principio de año, se presentó como una opción propicia para Alejandro Tabilo de rubricar el título que había obtenido apenas días anteriores en Auckland frente al japonés Taro Daniel, primera corona de su carrera. Sin embargo, en la primera ronda en Melbourne, pese a estar en dos oportunidades arriba en los sets, cayó finalmente ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic en cinco sets.

Nicolás Jarry, que era el cabeza de serie número 18, también en el máximo de sets perdió con el italiano Flavio Cobolli. Y Christian Garin vivió una situación idéntica a Tabilo, ya que ganó el primer y tercer set, pero el australiano Christopher O'Connell se quedó con el triunfo. Todos en primera ronda para afuera, aunque los más optimistas podrán argumentar que fue en partidos muy disputados donde también pudieron haber ganado.

Roland Garros, otro Grand Slam negativo

Por ranking, el panorama se presentó auspicioso en Roland Garros. Las dos principales raquetas de nuestro país llegaron como favoritos, Jarry en el puesto 16 y acababa de ser finalista del Masters 1000 de Roma, y Tabilo en el 24 de las preferencias, pero nuevamente se fueron despachados en sus estrenos. El Príncipe no pudo con el local Corentin Moutet, y Jano ante el belga Zizou Bergs. Ambos perdieron en cuatro mangas.

Cabeças de Chaves DERROTADOS na chave MASCULINA de Roland Garros



🇫🇷Fils (29) - perdeu pra 🇮🇹Arnaldi

🇫🇷Humbert (17) - 🇮🇹Sonego

🇨🇱Tabilo (24) - 🇧🇪Bergs

🇨🇱Jarry (16) - 🇫🇷Moutet

🇬🇧Norrie (32) - 🇷🇺Kotov



Aproveitamento de 17/22 = 77.27% pic.twitter.com/CjD6IkYeNf — Tênis Além do Óbvio 🎾 (Alemzão) (@AlemTenis) May 28, 2024

El pasto no fue para los chilenos

A Wimbledon, la Catedral del tenis, los dos tenistas nacionales nuevamente llegaban como preclasificados, 19 Jarry, y 24 Tabilo, que además venía de ser campeón en césped en Mallorca. Y si bien avanzó sólo una ronda al ganar al británico Daniel Evans, en segunda fase lo derrotó, Flavio Cobolli, por segunda vez verdugo de los chilenos.

Jarry y Garin tuvieron una participación negativa, los dos fueron eliminados, en sets seguidos por el canadiense Denis Shapovalov, y el chino Juncheng Shang, respectivamente. Este último antes había sido entrenado por Marcelo Ríos.

Fracaso Olímpico del Tenis Chileno

Si hasta el momento podía obtenerse como conclusión que en partidos de cinco sets no estaban funcionando y en los de tres sí, y que eso los llevó a estar entre los 20 mejores del mundo, tal razonamiento volvió a desplomarse en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ni aún cuando fueron cabezas de serie, y tuvieron un sorteo favorable, lograron victorias. Tabilo vio victorioso al ruso Roman Safiulin, Jarry al australiano Alexei Popyrin, y Barrios al argentino Francisco Cerundolo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Team Chile - COCH (@teamchile_coch)

El US Open y el cierre de un año nefasto en Grand Slam

Christian Garin y Tomás barrios no lograron superar la ronda clasificatoria, y dejó a Tabilo y Jarry, nuevamente entre los cabezas de serie, lugares 22 y 26 para ellos, pero esa posición de privilegio no fue materializada en los courts. Jano perdió en sets corridos contra David Goffin, que por más que llegará en buen momento tras las semifinales de Winston Salem, ya no es el de antes y en la actualidad es el 78º del mundo.

Lo de Jarry fue aún ms llamativo, enfrentó al australiano Christopher O'Connell, que sin esforzarse mucho, vio como los 54 errores no forzados le permitieron quedarse con la victoria. Y se culminó así el año en los Grand Slam para los chilenos, donde nuevamente fracasaron en su intento de avanzar.

Chris O'Connell gets past Nicolas Jarry in four! pic.twitter.com/d3ACrTA9vL — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024

Un récord negativo y la Copa Davis

Lo de Jarry ha llamado la atención en los seguidores del tenis, porque es el primer jugador de la historia que siendo cabeza de serie en todos los Grand Slam del año no ganó un solo partido. Y el mayor logro de los nuestro fue llegar apenas a segunda ronda en Wimbledon por parte de Alejandro Tabilo, es decir, se ganó sólo un match en los grandes torneos en toda la temporada.

📊 Nicolas Jarry 🇨🇱 est devenu le premier joueur depuis le début de l'ère Open à s'être incliné au 1er tour des quatre tournois du Grand Chelem d'une saison alors qu'il était tête de série à chaque fois :

🇦🇺 OA, TdS N°18 : ❌ vs Cobolli (Q)

🇫🇷 RG, TdS N°16 : ❌ vs Moutet

🇬🇧 Wim,… pic.twitter.com/Hfhayem3pf — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 28, 2024

La preocupación se traspasa ahora a la Copa Davis, ya que llegan con este negativo registro a los partidos que los enfrentará a Eslovaquia, Alemania y Estados Unidos en Zhuhai, China, a contar del 10 de septiembre, por su paso a la ronda final de la Ensaladera de Plata… Pero como es tenis, y este deporte es muy cambiante, ojalá el US Open haya sido el cierre de una etapa nefasta, y la Davis sea el inicio de una llena de triunfos.