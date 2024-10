Tomás Barrios sigue firme en el Challenger de Campinas

El chillanejo Tomás Barrios (170º del ranking Atp) venía de un buen triunfo en el debut del challenger de Campinas, Brasil, donde busca recuperar terreno en el escalafón planetario del tenis, aunque la tarea es alta porque debe avanzar un par de rondas para recién sumar puntos.

Barrios fue agendado en uno de los turnos estelares del court central ante el local Matheus Pucinelli De Almeida (338º) con quien en torneos de esta modalidad tenían equilibrio en los enfrentamientos previos con una victoria para cada uno.

La cuarta raqueta de nuestro país tuvo un disputado segundo set con el brasileño que llegó a resolverse recién en el tie break donde el chileno ganó por 8-6. Sin embargo, en el segundo parcial la superioridad de Barrios se hizo sentir y lo apabulló con un contundente 6-1, luego de una hora y 52 minutos.

En los cuartos de final el rival de Tomás Barrios será el argentino Camilo Hugo Carabelli (104º), con quien en los choques anteriores hay ventaja para el nacional con un registro de dos triunfos a uno.

