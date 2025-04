Alejandro Tabilo recibe otro golpe y queda fuera del Masters 1000 de Roma

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) recibió este martes una muy mala noticia que le significará un importante retroceso en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Esto porque la raqueta número uno del país no jugará el Masters 1.000 de Roma luego de oficializarse su ausencia del cuadro principal del certamen que se disputará en el foro itálico desde el próximo 7 de mayo.

Rome update:

OUT: Djokovic, Tabilo

IN: Marozsan, O'Connell

Next: Vukic