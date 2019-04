Este martes comienza la venta de entradas para las Finales de la Copa Davis en Madrid

Este martes comienza la venta de entradas de las Finales de la Copa Davis, las que se disputarán en noviembre del presente año 2019 en la Caja Mágica de Madrid y que tendrá a Chile en el Grupo C enfrentando a Argentina y Alemania.

Los boletos estarán disponibles desde este 9 de abril a partir de 06:00 de la mañana en nuestro país, hasta el próximo viernes 12 del mismo mes, en el mimo horario y tendrán precios desde los 25 euros (cerca de 18.000 pesos chilenos) hasta los 350 euros (261.000 pesos aproximadamente).

Además, habrán boletos más baratos para niños. Todos estos estarán disónibles en la página web del certamen tenístico www.daviscupfinals.com/ticketing.

El elenco nacional, capitaneado por Nicolás Massú, debutará en el torneo el martes 19 de noviembre frente a los trasandinos, para luego jugar su segunda confrontación el jueves 21 ante los germanos, en busca de clasificar a los cuartos de final del certamen.

