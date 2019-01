La historia de fútbol que une al papá de Hans Podlipnik con el de Bastian Schweinsteiger

El tenista nacional Hans Podlipnik se encuentra en la ciudad austríaca de Salzburgo para disputar la serie de Copa Davis contra los locales desde el viernes, donde tendrá el gran apoyo de su padre, Johann, quien tiene un vínculo más que anecdótico con la ciudad que nació Wolfgang Amadeus Mozart en 1756.

Johann Podlipnik jugó fútbol de manera profesional en la década de los '70 como portero del club Salzburgo AK 1914 y su carrera terminó debido a un encuentro fortuito con el padre del campeón mundial con Alemania Bastian Schweinsteiger, de nombre Alfred, que puso fin a su exitosa carrera, en la que logró un récord de imbatibilidad durante 11 partidos.

"En un partido contra un club de Segunda División, Kufstein, mientras era arquero de Salzburgo AK 1914, tuve que salir del arco para cortar el ángulo porque se acercó un jugador al área. Yo no sabía que luego sería el padre de Bastian Schweinsteiger... se llama Alfred", le relató a Ernesto Contreras, enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa a Austria.

Los Schweinteger en foto de archivo.

"Atajé la pelota y al mismo tiempo el señor Schweinsteiger le pegó al balón y también me golpeó en la cara. Tuve varias fracturas, me operaron de urgencia. Ahora al final estoy bien, pero es una experiencia que puede pasar, no hay que culparlo", señaló.

En cuanto a la serie de Repechaje en que su hijo enfrentará a su país natal desde el próximo viernes, Johann señaló que "estamos acá para apoyar a Hansito y al equipo chileno, será una serie muy apretada e interesante. Ojalá que como no juega Thiem, Chile tenga una buena oportunidad de ganar la serie".

"En este caso mi corazón es para Chile, porque Hans nació en Chile, aprendió tenis y fue apoyado por Chile. Tenemos el corazón para Chile".