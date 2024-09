Nicolás Massú y el amargo debut en Copa Davis frente a Estados Unidos

Tras la dura derrota por 3-0 ante Estados Unidos en la Copa Davis, Nicolás Massú, capitán del equipo chileno, expresó su dolor y la frustración que siente por la caída de sus jugadores. En una conferencia de prensa posterior, Massú admitió que aún es pronto para un análisis detallado y que necesita tiempo para procesar el resultado.

El capitán chileno señaló que: "Han pasado 20 minutos desde que terminamos de jugar, así es que es pronto para hacer un análisis extenso. Tengo que tener unos minutos para analizar todo porque han pasado muchas horas, muchas emociones con todos los partidos yendo a un tercer set"

Nicolás Massú comparó el duelo frente a Estados Unidos con el frente a Italia

Además el Nico comentó que la derrota se debió a "detalles mínimos" y que en cada uno de los tres partidos perdidos, la suerte pudo haber cambiado fácilmente a favor de Chile:

"Cuando se pierden partidos así, en tres sets, es por detalles mínimos, y pudieron haber caído del lado nuestro los tres, uno de los tres o dos de los tres, pero así es el deporte, y en esta situación queda analizar con el dolor de perder así. Nos pasó el año pasado con Italia, donde incluso tuvimos puntos de partido. Ahora estuvimos ahí, y es parte del tenis, por lo que ahora debemos ganarle a Alemania y a Eslovaquia para tener chances de clasificar", añadió el oro olímpico en Atenas 2004".

Nicolás Massú no quiso dar ventaja y no comentó quién jugará el jueves

Massú no descartó la participación de Nicolás Jarry en la próxima serie contra Alemania, pero prefirió no dar detalles sobre su alineación: "Nosotros tenemos tiempo para avisar o decir bastante antes del partido y obviamente por más que lo sepa o tenga algún análisis, no lo voy a hacer en una conferencia de prensa porque es parte de la táctica de que las cosas queden en privado".

El capitán del equipo chileno de Copa Davis también señaló que: "Mañana (jueves) se sabrá quién juega. Es parte de la privacidad y también del tema estratégico de no querer dar ninguna información hacia nuestros rivales".

Nicolás Massú chileno dejó claro que aún queda mucho por jugarse en la Copa Davis. Con dos series cruciales por delante, contra Alemania y Eslovaquia, Nicolás enfatizó la necesidad de prepararse bien y dar lo mejor para mantener vivas las opciones de clasificación.