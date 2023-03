Cristian Garin espera por Tsitsipas: Estoy con ganas de enfrentarlo y recuperarme

El tenista nacional Cristian Garin habló tras vencer al argentino Sebastián Báez en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami y anticipó el próximo desafío, frente al griego Stefanos Tsitsipas, el número 3 de la ATP.

Sobre el desafío en que superó en sets corridos al trasandino, el chileno dijo a ESPN que "fue un partido durísimo, la verdad es que el primer set es de los más duros que he jugado últimamente, con puntos largos, intensos, hace mucho calor y no sabía que iba a ser un partido así, el segundo set jugué mejor, más sólido, así que por suerte me lo pude llevar".

"Los dos estamos parecidos físicamente, el primer set fue muy duro, más de una hora con este calor fue muy decisivo el tie-break, yo jugué bien, jugamos puntos muy largos e intensos, el segundo set era parecido lo que iba a pasar para los dos. Contengo que cayó para mi lado", sostuvo.

Luego, dijo que ante el helénico "espero un partido de top ten, es uno de los jugadores de los que más me gusta su estilo, en estos torneos me gusta jugar contra ellos, te dice el nivel en que uno está, estoy con ganas de enfrentarlo y recuperarme".