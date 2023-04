Cristian Garin: Me gusta jugar en Houston y llegué con un poco más de ritmo

El tenista nacional Cristian Garin (72°) expresó su satisfacción luego que avanzó a la segunda ronda del ATP de Houston con una sólida victoria en dos sets sobre el boliviano Hugo Dellien.

Tras el partido, que se abrochó con parciales de 6-3 y 6-0, el chileno conversó con Tennis TV sobre sus buenas sensaciones en el campeonato texano, del que se coronó campeón en una ocasión.

"Me gustan las condiciones, también es el primer torneo de la temporada de arcilla, creo que llegué con algo más de ritmo porque jugué algunos torneos al comienzo de año", dijo el ariqueño.

"Me gustan las condiciones, me gusta jugar aquí, venir y disfrutar las instalaciones del club, las canchas son maravillosas y me gusta mucho", sostuvo.

Garin enfrentará en octavos de final al tenista local Brandon Nakashima.