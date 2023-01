Garin miró adelante tras su caída en Australia: Mi objetivo este año es terminar en el top 40

El chileno Cristian Garin (87° ATP) rápidamente dio vuelta la página luego de su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia y dio a conocer sus metas para el 2023, apuntando alto tanto a nivel personal como con el equipo de Chile.

"Mi objetivo este año es terminar en el top 40, competir en bastantes torneos. Si me propongo estar en el lugar donde ya estuve, voy a volver. Estuve seis meses jugando con mucho dolor. También en Wimbledon perdí 200 puntos, después jugué torneos lesionado por no querer perder ranking y eso me hizo peor", indicó a Clay Tenis en Melbourne.

"En arcilla me voy a sentir más cómodo. Juego mejor, compito mejor. Me ilusiona jugar Copa Davis. Quiero clasificar al Grupo Mundial", sumó.

Además, tuvo palabras sobre la formación de jugadores en el país. "Gago" expresó que hay falta de "financiamiento; son temas más generales de organización, de directiva, Federación" y que incluso "no hay dónde jugar a veces".

"Uno tampoco pide tanto, pero ojalá que haya alguna estructura. Hoy no hay. Ya con los jugadores que tenemos hay que estar orgulloso, porque todos ellos son fruto del mérito propio, familiar", cerró.

Garin perderá 90 puntos en la clasificación planetaria y quedará al filo de abandonar el top 100. Según en ranking en vivo, se ubicó en el lugar 99, a la espera de la próxima actualización oficial.