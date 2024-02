La intranquilidad de Garin ante su bajo nivel: Siento que puedo perder con cualquiera

El tenista chileno Cristian Garin (88° de la ATP) cayó ante Tomás Barrios (111°) en la primera ronda del ATP de Santiago en una derrota que caló hondo en quien fuera el 17° mejor jugador del orbe.

Tanto así que en conferencia de prensa se mostró visiblemente afectado por el novel mostrado a lo largo de 2024, donde suma apenas un triunfo.

"Siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo. Lo dije antes de la semana, muchos dolores. Este tiempo no me siento bien en cancha", dijo en conferencia de prensa.

"No sé qué decir, no tengo estrategia. Me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Es difícil, es frustrante, no sé qué pasa, no me logro encontrar. Estoy jugando horrible. Me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento no sale. Que no salgan las cosas, jugar así de mal, es deprimente", añadió ofuscado.

Pese a que se mostró reticente a hablar de la cancha, Garin igualmente mostró su postura respecto al estado de la arcilla en San Carlos de Apoquindo.

"No me gusta decirlo, porque disfruto mucho este torneo, pero creo que es la peor cancha en que he jugado por lejos, en un torneo ATP. No sé qué habrá pasado que empeoró tanto", expresó.