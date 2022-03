Andy Roddick dio un llamativo tutorial de cómo romper una raqueta sin lastimar a nadie

El ex tenista estadounidense y otrora número uno del mundo Andy Roddick, publicó un llamativo tutorial en sus redes sociales ante la serie de arrebatos que han tenido algunos jugadores en el circuito, rompiendo sus raquetas y estando cerca de golpear a algún pasapelotas.

Es que hace por ejemplo el australiano Nick Kyrgios golpeó a un "ball boy" en su derrota ante Rafael Nadal en el Masters de Indian Wells, y hace solo días Jenson Brooskby hizo lo mismo en el torneo de Miami, razón por la que Roddick quiso dar sus tips.

Mediante su perfil de Instagram y Twitter, el norteamericano se mostró en un video dando cuenta de cómo reaccionar ante un arranque de ira, estrellando correctamente la raqueta para no lastimar a nadie en la pista o enseñar también a golpear una pelota hacia las gradas sin impactar a algún espectador.

- El tutorial de Roddick:

How to throw a racket/hit a ball in anger without getting in trouble ……. pic.twitter.com/NTz2ff55Rw