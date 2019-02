Martina Navratilova a las deportistas transgénero: Es injusto competir con ellas, hacen trampa

La ex tenista checa Martina Navratilova causó gran polémica luegon de criticar públicamente a las deportistas transgénero, contra las cuáles aseguró que "sería injusto", aunque asegura no tener nada personal.

"Estoy encantada de dirigirme a una mujer transgénero de la manera que ella lo prefiere, pero no estaría contenta de competir contra ella. No sería justo, es descabellado y es trampa", aseguró la ex deportista en entrevista con el siitio The Sunday Times.

Además, agregó que "no puedes simplemente proclamarte mujer y ser capaz de competir contra las mujeres. Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no se ajustaría a ese estándar".

Ante esto, la ciclista canadiense Rachel McKinnon, que en 2018 se convirtió en la primera transgénero en ganar un título mundial UCI, reposndió que "los genitales son irrelevantes para el rendimiento deportivo. Totalmente irrelevante. La diferencia entre una mujer trans con un pene... y una mujer trans sin un pene es nada. Así que centrarse en los genitales es transfóbico", según consignó Infobae.

En lo reglamentario, el Comité Olímpico Internacional (COI) permite desde 2016 a participación de deportistas transgénero, con la condición de que se sometan a un tratamiento hormonal para disminuir sus niveles de testosterona.