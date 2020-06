Patricio Cornejo recordó a "Pato" Rodríguez: Fue como un hermano que siempre me apoyó

El destacado ex tenista nacional Patricio Cornejo aseguró que Patricio Rodríguez, reciente fallecido, fue como un hermano para él y el encargado de guiarlo en sus primeros años en el tenis.

"Hace 58 años viajé por primera vez a Europa y felizmente en el aeropuerto estaba el "Pato" Rodríguez que para mí fue como un hermano mayor. Me decía dónde comer, qué torneos jugar, en los cuales él me apoyaba porque era muy conocido, jugaba todos los Grand Slam, era el número uno de Chile", recordó Cornejo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Pasaron los años y 'Pato' estuvo ahí jugando conmigo Copa Davis, consiguiendo torneos para que yo pudiera jugar allá (en Europa), porque ahí no me conocía prácticamente nadie", complementó.

Otro que recordó a Rodríguez fue el ecuatoriano Nicolás Lapentti, que fue dirigido durante siete años por el también ex entrenador. "Tenía la gran virtud de saber decir las cosas, transmitir y darte una confianza increíble. Como persona tenia un gran corazón, tuvo una relación conmigo y toda mi familia. Me enseñó a andar a caballo, me daba consejos sobre mi vida, mis inversiones, mis novias. Llegamos a tener una relación muy especial" deslizó.

El ex tenista nacional Gabriel Silberstein, que también fue dirigido por Rodríguez, destacó que "una de sus gracias y características que tuvo era el tener claro que su rol, era un convencido que debía enseñarte a cómo sobrellevar un estilo de vida tan poco común, no sólo trabajar en la cancha".

"Una cosa que a él le salía natural y del alma era ser una buena persona y preocuparse del jugador como persona íntegra, era un convencido que un jugador que estuviera bien iba a rendir mejor", cerró.