Sergio Elías y robo en la Fetech: Es doloroso porque eran cosas con valor emocional

El presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Sergio Elías, lamentó el robo que sufrió la sede del organismo, especialmente por la sustracción de los premios entregados por el Ministerio del Deporte a Tomás Barrios y Nicolás Jarry.

El timonel del ente aseguró en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que "fue bastante penoso llegar a la Federación y encontrarnos con lo que nos encontramos, porque estaba todo prácticamente 'patas pa arriba', todos los archivadores desparramados, vidrios quebrados".

"Como pérdidas en cuánto a lo económico no es mucho lo que tenemos que lamentar, pero lo más doloroso es que teníamos unos trofeos que habían ganado Barrios con Jarry que fueron entregados cuando ellos no estaban en Chile. Me tocó recibirlos a mí en una ceremonia que hizo el Ministerio del Deporte con el Comité Olímpico, eran premios por las medallas que obtuvieron en los Panamericanos de Lima", apuntó.

Sobre el robo de los galardones de Barrios y Jarry, Elías dijo que "eso es lo más doloroso, porque esas cosas tienen un valor emocional que va más allá de cualquier cosa física que tú puedas recuperar. Esas cosas no se recuperan, son momentos emotivos que uno los guarda con mucho cariño. El daño que se hace no tiene ningún beneficio para esta gente que está dedicada a estas cosas".

Fecha de la Copa Davis

A su vez, el mandamás de la Fetech se refirió a las fechas de la Copa Davis en el marco de la suspensión de todas las actividades por la pandemia de coronavirus, señalando que "estoy en contacto directo con la Federación Internacional y hasta el momento todas las actividades que manejan ellos y que están en coordinación con la ATP y la WTA están suspendidas hasta el 23 de julio".

"Mientras no se llegue a esa fecha y de acuerdo a los avances que se pudieran tener con relación a la situación mundial de esta pandemia, creo que no se va a poder saber nada, porque todo va a depender de cómo avance esta situación que nos tiene a todos complicados", agregó.

"Respecto a la Copa Davis, si se reinician las actividades y las condiciones de salud de esta pandemia nos permite reiniciar todo en julio, yo creo que se va a mantener la fecha del 18 de septiembre. Pero por el momento tenemos que esperar a ver cómo se dan las cosas de aquí a esa fecha", apuntó.