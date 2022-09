Horacio de La Peña: Chile echó al "Chino" Ríos, él es muy de derecha

Horacio de La Peña, ex coach y organizador de torneos challenger en Sudamérica, habló sobre la actualidad que se vive en Chile en la previa del Plebiscito de Salida y aseguró que Marcelo Ríos fue "echado" del país por "ser muy derecha".

"Chile lo echó al Chino. Con una política...Ríos es muy de derecha, muy profesional. No le gustan los vagos, no le gustan las cosas sociales. No le gusta la gente holgazana, la gente que trabaja por ser amigo. Lo dice todo el tiempo, y Chile va en otra línea", aseguró De La Peña a Clay Tenis.

En la misma línea, aseguró que el video a favor del Rechazo que hizo Ríos "no le juega en contra. Él no quiere este Chile. Y por eso fue".

El "Pulga" también habló sobre la nueva Constitución: "Creo que no están tomando conciencia de dónde se estan metiendo. Cuando se den cuenta, se van a querer matar".

"La Constitución arruinaría el país. Pero más allá de eso, están generando que la gente vuelva a no trabajar. Ellos estuvieron toda la vida tratando de parecerse a Estados Unidos y de repente se quiere parecer a Venezuela, no entiendo. No tiene nada que ver", aseguró.

Finalmente, señaló que el Presidente Gabriel Boric no tiene la experiencia suficiente para el cargo.

"Yo creo que le faltan 15 años de experiencia como para poder hacer algo bueno por Chile. Es demasiado joven, demasiada poca experiencia. Está aprendiendo en un país muy rico", sentenció.